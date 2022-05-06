((ФОТО И ВИДЕО: https://33.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4738555 )) Владимирские водолазы отметили свой профессиональный праздник. В честь Дня водолаза сотрудники МЧС провели тренировочные спуски на

((ФОТО И ВИДЕО: https://33.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4738555 )) Владимирские водолазы отметили свой профессиональный праздник. В честь Дня водолаза сотрудники МЧС провели тренировочные спуски на карьерах Улыбышево. Всего проходило три этапа. На первом, по легенде, водолазной группе из 3 человек необходимо было найти условно утонувшего. Второй этап-спасение утопающего на воде с помощью судна на воздушной подушке. На третьем, заключительном