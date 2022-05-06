Медицинскому коллективу его вручили глава региона Александр Авдеев и координатор проекта Единой...

Медицинскому коллективу его вручили глава региона Александр Авдеев и координатор проекта Единой России "Историческая память" Владимир Лялин.Сегодня технология хранения крови на областной станции усовершенствована. Ее даже замораживают. А в Великую Отечественную войну кровь заготавливали в тяжелой стеклянной таре, которую стерилизовали и мыли вручную медсестры. И отправляли на фронт, подчас - на гужевых повозках.Дмитрий Находкин, главный врач областной станции переливания крови:- Кроме того, в годы Великой Отечественной войны станция выполняла функции фармацевтического производства. Нужно было готовить растворы для консервирования крови, для диагностики групп крови. То, чем мы сегодня не занимаемся, занимаются целые производства!Областная станция переливания крови была создана по указу наркома здравоохранения РСФСР. В этом году она отмечает юбилей - 80 лет. В годы войны здесь заготовили 47 тысяч литров крови .Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Действительно, помощь раненым, заготовка крови, отправка крови в фронтовые госпитали, ковала Победу здесь, в тылу. Не только оружием, не только продовольствием.Уже 17 предприятий области получили такой знак общественного признания. Все они внесли неоценимый вклад в помощь бойцам, которые сражались за Родину до последней капли крови.Алексей Лялин, координатор проекта Единой России "Историческая память" во Владимирской области:- И все эти предприятия выполняли тыловые функции. Отправляли на фронт боеприпасы, вооружение, медикаменты.Только за 21 год областную станцию посетили более семи тысяч доноров. Из них почти треть - новички. Но каждый уже спас чью-то жизнь.Анастасия Сахарова, Борис Пучков.Вести "Владимир"