Многовековая история Владимирской земли показывает, что сила нашего народа – в единстве. Общими усилиями наши славные предки строили величайшие памятники архитектуры, создавали шедевры ..

Многовековая история Владимирской земли показывает, что сила нашего народа – в единстве. Общими усилиями наши славные предки строили величайшие памятники архитектуры, создавали шедевры живописи и литературы, растили хлеб и отстаивали свою свободу. В 21 веке формула успеха остаётся прежней...Величайший подвигЖителей Владимирской области объединяет общая память, общие надежды, общие устремления, ответственность за настоящее и будущее и гордость за наших ветеранов-победителей. В канун Дня Победы мы остро чувствуем величие их судеб.В майские дни мы вспоминаем тех, кого уже нет с нами. С любовью вглядываемся в лица дедов и прадедов на выцветших от времени фотографиях. Мы преклоняемся перед их стойкостью и мужеством. То, что они сделали для Родины - никак нельзя измерить. Они спасли Отечество, подарили жизнь будущим поколениям, освободили Европу, восстановили из руин города и сёла, добились грандиозных свершений в науке, искусстве, спорте. Мы в неоплатном долгу перед поколением Победителей.5 мая, в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Областном дворце культуры и искусства прошло торжественное мероприятие «Лента Победы». В нём приняли участие первые лица региона, представители муниципалитетов, военные, общественные деятели, дети войны, труженики тыла и, конечно, уважаемые ветераны.- Через несколько дней мы отметим 77-ю годовщину Великой Победы, - говорит врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев. - Для нашей страны – это главный, священный праздник. Общий и при этом – глубоко личный для каждого из нас. Не даром так велик и силён наш Бессмертный Полк. В этом году он будет проходить в обычном формате. Я уверен, что в нём поучаствует огромное количество людей. Мы все вместе вспомним наших предков и покажем всему миру, что мы гордимся своей историей. Мы вспоминаем всех тех, кто погиб за Родину. Всех, кто в лихолетье войны объединились для борьбы с захватчиком. Наши родные и близкие сражались на всех фронтах войны. Силой, верой и стойкостью героического поколения Советский Союз одержал безоговорочную победу.Глава региона также подчеркнул, что глобальный разгром нацизма стал возможен только благодаря подвигу советского народа. Советская армия не только защитила свою Родину, но и освободила все страны Европы и мира от распространения гитлеровского режима. Многие народы своим существованием обязаны нашим ветеранам. К сожалению, историческая память в некоторых странах оказалась короткой...- В своё время наши деды и прадеды встали на защиту своей страны, своей истории. Сегодня настало наше время встать на защиту Памяти о наших великих предках. Многовековая история России показывает, что мы никогда не сгибались под натиском врага. И все те, кто кидал нам вызов на этом континенте, - знают победу русского оружия, - сказал Александр Авдеев.Долгожданная наградаТоржественное мероприятие увенчало поистине знаковое событие. Александра Ландышева, дочь участника Великой Отечественной войны, гвардии сержанта, телефониста роты связи 238 гвардейского стрелкового полка 81 гвардейской стрелковой дивизии Николая Ландышева, из рук главы региона получила удостоверение о награждении её отца Орденом Красной Звезды. Спустя многие годы награда нашла героя. Кроме того, награды от областной администрации за большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи получили присутствовавшие в зале ветераны и общественные деятели.Тёплые слова благодарности поколению победителей высказал и депутат Государственной Думы Игорь Игошин:- Поздравляю всех жителей Владимирской области с днём Великой Победы. Это праздник отваги, мужества, гордости, славы, любви к Родине нашего народа. Никогда не забудем тех, кто отдал жизни ради мира и спокойствия новых поколений. Благодарим и низко кланяемся тем героям, кто сегодня с нами. Желаю вам здоровья, благополучия, созидания и успехов.Приятным подарком для всех стал большой праздничный концерт с элементами спектакля. Артисты рассказали зрителям живую и пронзительную историю о связи поколений, вечных ценностях, войне, мире и памяти, героическом прошлом и тревожном настоящем, в котором нацизм вновь поднял голову.