Накануне профессиональный праздник отмечали сотрудники водолазной службы. Годом рождения...

Накануне профессиональный праздник отмечали сотрудники водолазной службы. Годом "рождения" профессии считают 1882-й. Тогда по указу императора Александра III была основана первая в мире водолазная школа.В свой праздник владимирские спасатели совершили тренировочные спуски на карьерах. Выступления разделили на три части. В первом этапе группа из трех водолазов искала условно утонувшего. Далее - спасение утопающего на воде с помощью судна на воздушной подушке. И в финале - обследовали акваторию способом траления (то есть с использованием металлической сети). После учений водолазу Петру Кравцову вручили медаль "За отличие в службе 3 степени".