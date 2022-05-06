В столице ожидается неустойчивость в атмосфере, местами выпадут осадки. Поэтому, возможно, потребуется разгон облаков для проведения парада.

В День Победы в Москве ожидается облачная погода, температура воздуха опустится до 8–13 градусов, временами пройдут дожди. Об этом сообщил РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."По предварительным расчётам, ожидается неустойчивость в атмосфере: будет облачная погода, временами — дождь", — уточнил он, добавив, что, возможно, 9 мая потребуется разгон облаков перед парадом.