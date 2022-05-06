Полицейские изъяли наркотик растительного происхождения у жителя Кольчугино. 42-летний житель города Кольчугино хранил по месту жительства более 270 граммов марихуаны, что подтвердили

Полицейские изъяли наркотик растительного происхождения у жителя Кольчугино. 42-летний житель города Кольчугино хранил по месту жительства более 270 граммов марихуаны, что подтвердили результаты проведенной экспертизы. По словам мужчины, он хранил наркотик для личного потребления. Сейчас эту версию проверяют сотрудники полиции. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении 42-летнего местного жителя