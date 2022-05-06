Полная афиша на 7-9 мая доступна на сайте горадминистрации.
В Коврове в День Победы состоится шествие «Бессмертного полка», парад военной техники и салют. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Утро 9 мая начнётся в 08:55 с митинга-реквиема у памятника погибшим дегтярёвцам.
Далее торжественная программа будет выглядеть следующим образом:
- 10 часов - проспект Ленина — парад;
- 10:20 - площадь Победы — городской торжественный митинг;
- 10:40 - прохождение «Бессмертного полка»;
- 11 часов - площадь 200-летия города — концерт«Победа к нам приходит вновь и вновь!»;
- 11 -12 часов - Площадка у ЦДОД «Родничок» - праздничный концерт для жителей микрорайона «Наша Победа»;
- 11 – 13 часов - площадь Победы - Чернышевского - площадь Победы - эстафета;
- 11 - 15 часов - Сквер оружейников — историческая реконструкция ОО «Наследники «Победы»;
- 11:30 - площадь «Победы» - 73-ая легкоатлетическая эстафета по кольцу города;
- 12 часов - Сквер оружейников — концерт Народного клуба авторской песни «Земляки» «Песни нашей Победы!»;
- 16 - 19 часов - молодежный квест в сквере оружейников;
- 20 часов - кинопоказ под открытым небом художественного фильма и нового «Фильма Победы»;
- 22 часа - праздничный салют на мотодроме.
Полная афиша на 7-9 мая доступна на горадминистрации.