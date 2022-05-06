Полная афиша на 7-9 мая доступна на сайте горадминистрации.

В Коврове в День Победы состоится шествие «Бессмертного полка», парад военной техники и салют. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Утро 9 мая начнётся в 08:55 с митинга-реквиема у памятника погибшим дегтярёвцам.Далее торжественная программа будет выглядеть следующим образом:- 10 часов - проспект Ленина — парад;- 10:20 - площадь Победы — городской торжественный митинг;- 10:40 - прохождение «Бессмертного полка»;- 11 часов - площадь 200-летия города — концерт«Победа к нам приходит вновь и вновь!»;- 11 -12 часов - Площадка у ЦДОД «Родничок» - праздничный концерт для жителей микрорайона «Наша Победа»;- 11 – 13 часов - площадь Победы - Чернышевского - площадь Победы - эстафета;- 11 - 15 часов - Сквер оружейников — историческая реконструкция ОО «Наследники «Победы»;- 11:30 - площадь «Победы» - 73-ая легкоатлетическая эстафета по кольцу города;- 12 часов - Сквер оружейников — концерт Народного клуба авторской песни «Земляки» «Песни нашей Победы!»;- 16 - 19 часов - молодежный квест в сквере оружейников;- 20 часов - кинопоказ под открытым небом художественного фильма и нового «Фильма Победы»;- 22 часа - праздничный салют на мотодроме.Полная афиша на 7-9 мая доступна на горадминистрации.