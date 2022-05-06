В Коврове в разгаре ремонт Павловского моста. Переправу через железную дорогу признали аварийной...

В Коврове в разгаре ремонт Павловского моста. Переправу через железную дорогу признали аварийной еще в 2016-м. Мост - единственный путь, соединяющий 2 части города. Средства на реконструкцию выделил Минстрой. Как идёт ремонт многострадального моста, расскажет Кристина Иванова.Работы только начались, а мост уже стал безопаснее. Демонтаж покрытия и чугунных ограждений позволил облегчить изношенную конструкцию сразу на 800 тонн. Правую полосу Павловского моста в Коврове перекрыли в начале весны, тогда и начался ремонт аварийного переезда. Муниципальный договор заключен с Нижегородской мостостроительной компанией.Максим Мурахтанов, прораб мостостроительной компании МПФ г.Нижний Новгород:- Вторая половина моста будет делаться после того, как в эксплуатацию введется первая половина моста. Будем ускоряться, чтобы сделать намного быстрее.Поторопиться администрацию города просили давно. Ещё в 2016. Тогда московские эксперты подтвердили аварийный статус переправы, соединяющей северную и южную части Коврова. Средств в бюджете не нашлось - в судах мэрия просила отсрочку. Неоднократно. Все эти годы движение здесь, несмотря на очевидное повреждение конструкции, продолжалось. ((г.Ковров)) Сейчас по мосту можно ездить, только соблюдая дистанцию, что, очевидно, невозможно контролировать. Троллейбусы разворачиваются, большегрузы тоже.Кристина Иванова:- Пожарная техника - это тоже большегрузы. Комиссия постановила: безопасно проезжать по мосту спасатели могут только по полосе, максимально далекой от той, которую перекрыли. Получается, по вот этой полосе. Пути объезда есть - их два.Но каждый из них - это неминуемое увеличение времени прибытия спасателей.Альтернативные пути тоже не ахти.Один, "трубочка", как справедливо называют его ковровчане, непригоден для постоянного потока и тех же большегрузов.Дорога на втором - разбита. При полном перекрытии моста - даже на 2 часа- поток встает в пробку. В администрации обещают, объезды тоже приведут в порядок. Но сроки вновь не называют. Даже на мост в критическом состоянии средства искали шесть лет.Юрий Горюнов, начальник управления городского хозяйства администрации г. Коврова:- Стоимость работ составляет 308 миллионов. Из них доля областного бюджета - 78 процентов, доля города - 22 процента.Городу также предстоит решить вопрос перерывов в движении поездов. Меняют коммуникации, должны появиться временные опоры - их согласовывают в РЖД. В апреле суд вновь подчеркнул - принятые меры несвоевременны, новые сроки не удовлетворили прокуратуру. Горожане радуются, что они хотя бы появились. По контракту безопасным Павловский мост должен стать 30 ноября 2023 года.Кристина Иванова, Александр Чунаев.Вести "Владимир"