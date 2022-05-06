Водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» погиб при столкновении с грузовиком в Коврове, в четверг, 5 мая. Олег Лапшин, зам. начальника отдела УГИБДД области 45-летний водитель автомобиля «Ниссан

Водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» погиб при столкновении с грузовиком в Коврове, в четверг, 5 мая. Олег Лапшин, зам. начальника отдела УГИБДД области 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» при выезде на главную дорогу с прилегающей территории, совершил столкновение с автомобилем «Скания» в составе прицепа «Тонар», которым управлял 50-летний местный житель В результате ДТП водитель «Ниссана» скончался