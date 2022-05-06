В День Победы в Коврове пройдет парад с участием военной техники. В городе воинской славы идут...

В День Победы в Коврове пройдет парад с участием военной техники. В городе воинской славы идут последние приготовления к торжествам в честь 9 Мая.Митинг и парад пройдут на площади Победы. Там же в 11 часов стартует легкоатлетическая эстафета. Сейчас здесь, у Вечного огня проходит вахта памяти, организованная местными школьниками. На площади развеваются праздничные флаги, приведена в порядок территория. Город готовится к последнему предпраздничному субботнику.Ольга Цыганкова, заместитель начальника управления городского хозяйства администрации г. Коврова:- У нас заключен муниципальный контракт на проведение ямочного ремонта, муниципальный контракт на нанесение линий дорожной разметки, своими силами мы провели работы по нанесению вертикальной дорожной разметки. Было проведено 4 субботника, сейчас в преддверии предстоящего праздника шестого числа также будет проведен финальный субботник.