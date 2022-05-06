Только окончилась война. Заходит мужичок в магазин - полки пустые, даже запах продуктов выветрился. Мужичок думает вслух:
- Вот усатый черт до чего страну довел!
С двух сторон внезапно появляются два крепких парня.
- Пройдемте, гражданин.
Ведут его к Берия. Вот, мол, какие речи допускает этот враг народа. Берия мужичка без разговоров к Сталину. Доложил подробно. Сталин с трубкой ходит по кабинету и так задумчиво
спрашивает:
- Дорогой товарищ, когда ви гаворыли ""усатый черт"", ви кого имели в выду?
- Гитлера, кого ж еще!
- А ви, Лаврэнтий Павлович?
еще анекдот!