23 подлинных экспоната, несколько десятков старинных фотографий, а также запись голоса самого знаменитого уроженца Владимира 20 века. Во Владимире открылась выставка, посвященная диктору

23 подлинных экспоната, несколько десятков старинных фотографий, а также запись голоса самого знаменитого уроженца Владимира 20 века. Во Владимире открылась выставка, посвященная диктору Юрию Борисовичу Левитану. Голос самого знаменитого уроженца Владимира 20 века теперь можно услышать в «Палатах». Во Владимиро-Суздальском музее-заповедника открылась выставка, посвященная диктору Левитану. Она приурочена не только ко Дню Победы, но и