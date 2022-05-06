Вполне возможно, что на въезде в город появится ещё одна стела.

Российская академия наук подготовила экспертное заключение о наличии оснований для присвоения Коврову почётного звания «Город трудовой доблести». Сейчас город оружейников является городом Воинской славы.«Факты трудовой доблести и награждений трудящихся промышленных предприятий Коврова подтверждаются документами военных лет, материалами центральной и местной печати», — пишут в РАН.В годы Великой Отечественной войны здесь работали оборонные заводы и фабрики. Конструкторы разрабатывали новые виды оружия, в госпиталях лечили и выхаживали раненых бойцов. Размещались эвакуированные из блокадного Ленинграда.Вполне возможно, что на въезде в Ковров появится ещё одна стела - «Город трудовой доблести».