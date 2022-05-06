Смертельное ДТП произошло в Собинском районе в четверг, 5 мая. По предварительной информации, на 165 км федеральной автодороги М-7 «Волга» водитель автобуса «Мерседес», двигаясь из Москвы в

Смертельное ДТП произошло в Собинском районе в четверг, 5 мая. По предварительной информации, на 165 км федеральной автодороги М-7 «Волга» водитель автобуса «Мерседес», двигаясь из Москвы в сторону Владимира, допустил наезд на металлическо ограждение. После чего произошло опрокидывание автобуса на проезжей части дороги. На фотографиях с места ДТП видно, что автобус перевернулся на бок, у