Закрытое равно забытое? Кладбище Байгуши кажется все реже привлекает внимание муниципальной власти....

Закрытое равно забытое? Кладбище Байгуши кажется все реже привлекает внимание муниципальной власти. В преддверии Великого праздника Победы сюда поклониться памяти ветеранов приезжают жители Владимира. И то, как выглядит некрополь сегодня, вызывает вопросы. Слово- Екатерине Васильевой.Такое количество мусора можно увидеть на обочине федеральных дорог или около заброшенных объектов. Кладбище "Байгуши" хотя и официально закрыто, но почти каждый день сюда приезжают жители региона. Они убираются, красят ограды, вспоминают родных и близких. А вот о кладбище как о крупном городском объекте муниципалы, по мнению Юрий Волкова, явно забыли.- Например, в городе Муроме все покрашено, облагорожено.На воротах прям привязаны, висят мешки для мусора. Народ приходит берет этот мешочек, убрал на могиле, этот мешочек принес и там на выходе, стоят лодки металлические.Каждый год в преддверии девятого мая Юрий Николаевич приходит сюда, чтобы поклониться своему тестю и коллеге. Летчику, кавалеру Ордену Красной звезды Евгению Петровичу Кормушкину. В прошлом году в честь столетия со дня рождения ветерана Юрий Волков установил на могиле памятную доску.- Человек подошел, прочитал, явно что военный, а тут явно где он чего как . Во время Великой Отечественной войны он сделал 651 боевой вылет.Отдать дань уважения нужно и другим владимирцам.Екатерина Васильева:- Кладбище "Байгуши" хранит память о многих известных личностях. И здесь как у других некрополей есть своя "Аллея славы". Правда, найти ее несведующему человеку практически невозможно .Ни одной таблички или упоминания. А могила известного председателя Владимирского облисполкома Тихона Степановича Сушкова и вовсе находится напротив мусорки.Вдоль главной улицы захоронены русский политический и общественный деятель Василий Шульгин, писатель Сергей Никитин, лауреаты Сталинской и Ленинской премий, герои Великой Отечественной войны. Схемы расположения "Аллеи славы " в Байгушах нет, нет здесь и разделения по секторам для поиска обычных могил.Алексей Алекин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Я так немного в курсе по поводу этого предложения по поводу навигации, по поводу Аллеи славы. .Но вопрос надо обсуждать и с краеведами, и с активистами, и с другими заинтересованными сторонами,чтобы принять какое-то решение. если разговор шел про указателям к каким-то могилам известных людей. К кому, как, куда ? Этот вопрос требует обсуждения.Сколько времени займет обсуждение навигации на кладбище "Байгуши" неизвестно. А вот уборку компания "Благоустройство" запланировала на ближайшие дни.Правда, вопрос чистоты во многом зависит и от приезжающих сюда владимирцев.Екатерина Васильева, Андрей Синягин.Вести "Владимир"