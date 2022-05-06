Смотрите в выпуске программы «Вести-Владимир»:
Мост преткновения
Мост между здравым смыслом и...
Смотрите в выпуске программы «Вести-Владимир»:
Мост преткновения
Мост между здравым смыслом и бюджетом. В Коврове наконец приступили к ремонту аварийной Павловской переправы.
Награда нашла героя
Из-за бюрократической ошибки награду вручили лишь спустя 80 лет. Память о подвиге красноармейца Николая Ландышева.
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Пробеги ко Дню Победы, исчезнувшие деревни, мастер-класс по управлению моно-колесом. Яркие сетевые кадры первой недели мая.