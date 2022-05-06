Смотрите в выпуске программы «Вести-Владимир»: Мост преткновения Мост между здравым смыслом и...

Смотрите в выпуске программы «Вести-Владимир»:Мост преткновенияМост между здравым смыслом и бюджетом. В Коврове наконец приступили к ремонту аварийной Павловской переправы.Награда нашла герояИз-за бюрократической ошибки награду вручили лишь спустя 80 лет. Память о подвиге красноармейца Николая Ландышева.Интересное в СетиПробеги ко Дню Победы, исчезнувшие деревни, мастер-класс по управлению моно-колесом. Яркие сетевые кадры первой недели мая.