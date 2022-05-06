Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Сад памяти
Сад народной памяти....
Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Сад памяти
Сад народной памяти. "Зелёный" монумент павшим в Великой Отечественной войне появился в Судогодском районе.
- Награда нашла героя
Из-за бюрократической ошибки орден вручили лишь спустя 80 лет. О подвиге красноармейца Николая Федоровича Ландышева.
- Интересное в Сети
Пробеги ко Дню Победы, исчезнувшие деревни, мастер-класс по управлению моноколесом. Яркие сетевые кадры этой недели.