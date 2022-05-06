Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Сад памяти Сад народной памяти....

Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Сад памятиСад народной памяти. "Зелёный" монумент павшим в Великой Отечественной войне появился в Судогодском районе.- Награда нашла герояИз-за бюрократической ошибки орден вручили лишь спустя 80 лет. О подвиге красноармейца Николая Федоровича Ландышева.- Интересное в СетиПробеги ко Дню Победы, исчезнувшие деревни, мастер-класс по управлению моноколесом. Яркие сетевые кадры этой недели.