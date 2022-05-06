Напомним, что в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 829 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

Владимирская область заняла 25 место в рейтинге субъектов РФ по строительству жилья. Его подготовили , со ссылкой на информацию Росстата.На первом месте - Ленинградская область, замыкает список Чукотка. Для сравнения соседи из Ярославской области заняли 26 место, нижегородцы - 50, а текстильный край - 67.Напомним, что в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 829 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.