Как мы уже писали, во Владимире до 30 мая проходит онлайн-голосование за объекты для...

Как мы уже писали, во Владимире до 30 мая проходит онлайн-голосование за объекты для благоустройства.19000 владимирцев уже проголосовали на общероссийской интернет-платформе ZA.GORODSREDA.RU.На данный момент в лидерах: благоустройство площади Победы, сквер «Гвардейский» в Юрьевце и сквер «Зерновский» в Добром. Другие объекты незначительно отстают, рассказал в своем телеграм-канале глава города Андрей Шохин.В случае достижения показателя в 42 тысячи проголосовавших горожан, объект, занявший первое место, получит федеральное финансирование. Объект, который займет второе место, будет реализован за счет средств городского бюджета, пообещали в мэрии.