Регион после двух лет коронавирусных ограничений готовится отметить День Победы. Во Владимире...

Регион после двух лет коронавирусных ограничений готовится отметить День Победы. Во Владимире пройдет шествие бессмертного полка и торжественный парад.Утром 9 мая движение по проспекту Ленина будет перекрыто. И уже начиная с 8 числа, в ГИБДД призывают горожан не парковать автомобили на дороге - на отрезке от Студеной горы до пересечения проспекта с улицей Чапаева. А также на улице Мира - от перекрестка с Усти-на-Лабе до Большой Нижегородской. В администрации областного центра заявили об организации дополнительных рейсов общественного транспорта 9 мая с восьми до девяти утра. Маршрут - улицы Нижняя и Верхняя Дуброва, Лакина – Белякова – Мира - Октябрьский проспект - Студеная гора.