Скорость ветра в период с 7 по 9 мая будет достигать 4-5 метров в секунду.

Во Владимире в День Победы ожидается переменная облачность, небольшой дождь и до +11 градусов Цельсия. Об этом сообщает Гидрометцентр.В выходные в регион придёт потепление. В субботу синоптики передают до +16, в воскресенье - до +18 градусов. Осадки не прогнозируются. На небе будет облачно, но с прояснениями. По ночам столбик термометра опустится до +3.Скорость ветра в период с 7 по 9 мая будет достигать 4-5 метров в секунду.Атмосферное давление на протяжении следующих трёх дней будет колебаться на уровне 756-746 миллиметров ртутного столба.