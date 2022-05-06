Причина щедрости - рост затрат по обновлённым сметам. Действия на опережение должны помочь сдать объекты в срок.

Мэрия Владимира увеличила аванс строителям и : в Коммунаре и на улице Тихонравова. На сайте горадминистрации опубликованы о корректировке условий госконтрактов.Предоплата по возводимой дороге составит 30% или 628 млн рублей. До 30% вырос авансовый платёж и для яслей.Напомним, что ранее власти перенесли дату ввода учреждений в эксплуатацию. Работы выполняет компания «Олрайт», у которой, видимо, не так всё хорошо, как говорится в названии. По двум детсадам «задаток» увеличили до 24,6 млн рублей.Причина щедрости - рост затрат по обновлённым сметам. Действия на опережение должны помочь сдать объекты в срок.