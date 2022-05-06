В Областном дворце культуры и искусства прошли торжества, посвященные 77-й годовщине Победы в...

В Областном дворце культуры и искусства прошли торжества, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной. В зале в этот день была и дочь красноармейца Николая Федоровича Ландышева. Александре Ландышевой глава региона Александр Авдеев вручил удостоверение к Ордену Красной Звезды, который ее отец-фронтовик так и не успел получить.Дочь красноармейца Николая Федоровича Ландышева принимает из рук главы региона Александра Авдеева удостоверение к Ордену Красной Звезды. Награда нашла героя спустя почти 80 лет с момента подвига. Ни сам ветеран, который скончался в 1977 году, ни его потомки даже не догадывались, что за участие в одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны ему положен орден.Александра Ландышева, дочь красноармейца Николая Фёдоровича Ландышева:- Случайно 9 мая открыли телефон там этот вот, Интернет, смотрим: Ландышев Николай Федорович награжден Орденом Красной Звезды. Мы вообще все в шоке, как, чего, что.Только в конце апреля 2022 года Александре Ландышевой сотрудники местного военкомата подтвердили: ее отец, сержант роты связи, во время битвы за Днепр осенью 1943 года не только героически отражал атаки противника, но и лично установил телефонную связь со штабом. Однако Орден Красной Звезды из-за бюрократической ошибки за свой подвиг он не получил.Александра Ландышева, дочь красноармейца Николая Фёдоровича Ландышева:- У него две медали за отвагу, он тоже про них ничего не рассказывал, он вообще-то был очень скромный, очень хороший папа.Только по официальным данным, в битве за Днепр - в одной из основных операций Великих Отечественной войны - погибло около полумиллиона советских бойцов. Подвиг защитников Отечества бессмертен, а память о нем хранит уже сегодняшнее поколение, подчеркнул глава региона Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Силой, верой, стойкостью героического поколения СССР одержал безоговорочную победу, глобальный разгром нацизма стал возможным только благодаря подвигу советского народа.Звание Героя Советского Союза было присвоено почти двум с половиной тысячам солдат, принимавшим участие в форсировании Днепра. Все они, как и Николай Федорович Ландышев, сражались не за награды, а за мирное небо над головой и счастливое будущее своих детей, внуков и правнуков.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”