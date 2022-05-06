Во Владимире открылась персональная выставка ковровского художника-графика и журналиста Василия...

Во Владимире открылась персональная выставка ковровского художника-графика и журналиста Василия Миронова. Экспозиция под названием "Пером и кистью" приурочена к юбилею автора.Выставка разместилась в пресс-центре Союза журналистов Владимирской области. Посетителей она знакомит с почти забытым жанром графики и карикатуры, который в свое время играл на страницах газет немаловажную роль. Художник Василий Миронов- заместитель главного редактора газеты "Ковровская неделя". В пресс-центре Союза журналистов представлены карикатуры, портреты и дружеские шаржи Василия Миронова. "Пером и кистью" он всегда стремился отметить самое главное.Василий Миронов, художник, журналист, заместитель главного редактора газеты «Ковровская неделя»:- Вот сколько себя помню, столько я рисую. Больше того, когда-то уже мне взрослому попались мои рисунки 4-5-летнего возраста, а там были смешные человечки с большими носами. 50 лет прошло и мало что изменилось со мной.