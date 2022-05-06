Во Владимире продолжаются ежедневные работы по весеннему благоустройству города, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях. Работники Центра управления

Во Владимире продолжаются ежедневные работы по весеннему благоустройству города, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях. Работники Центра управления городскими дорогами убирают мусор, удаляют незаконную рекламу, ремонтируют элементы благоустройства. С помощью поливальных и уборочных машин промываются от грязи городские дороги и парковочные карманы, выметаются тротуары. В ночь с 5 на 6 мая к