Сегодня, 6 мая, в 18.00 на Соборной площади во Владимире пройдет второй областной фестиваль духовых...

Сегодня, 6 мая, в 18.00 на Соборной площади во Владимире пройдет второй областной фестиваль духовых оркестров «Марш Победы».В фестивале примут участие творческие коллективы детской музыкальной школы №1 им. С.И. Танеева, детской школы искусств №2 им. С.С. Прокофьева, детской школы искусств №5 и другие детские музыкальные школы Владимирской области, а также народные коллективы муниципальных образований, сообщили в пресс-службе мэрии.