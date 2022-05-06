Торжественное мероприятие посетили первые лица региона.

В четверг, 5 мая, в Областном дворце культуры и искусства провели поистине грандиозное торжественное мероприятие с символичным названием «Лента Победы». Его посветили 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Перед ветеранами, представителями общественных организаций и органов власти выступили лучшие солисты Владимирской области. Неоценимым подарком для присутствовавших в зале стало блестящее выступление Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артёма Маркина. Кроме того, в ходе мероприятия врио Губернатора Александр Авдеев лично поздравил ветеранов, тружеников тыла и детей войны с Великим Праздником.- Война затронула каждую советскую семью. И День Победы – наш общий и при этом глубоко личный для каждого праздник. В 1940-е вся страна объединилась для борьбы с захватчиками. Многие народы обязаны нашим ветеранам самим своим существованием, десятилетиями мирной жизни, свободой, возможностью развиваться, благополучием семей, - подчеркнул Александр Авдеев.Тёплые слова благодарности поколению победителей высказал и депутат Государственной Думы Игорь Игошин:- Поздравляю всех жителей Владимирской области с днём Великой Победы. Это праздник отваги, мужества, гордости, славы, любви к Родине нашего народа. Никогда не забудем тех, кто отдал жизни ради мира и спокойствия новых поколений. Благодарим и низко кланяемся тем героям, кто сегодня с нами. Желаю вам здоровья, благополучия, созидания и успехов.