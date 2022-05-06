С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150780 владимирцев.

Во Владимирской области на 6 мая выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 14 человек. Ещё по одному жителю подхватили опасный вирус в Муромском, Гороховецком, Александровском, Меленковском и Киржачском районах, по 5 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном, а также 3 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150780 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41051 заболевший во Владимире, 17743 - в Ковровском районе и 16608 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.