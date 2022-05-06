Житель Юрьев–Польского подозревается в краже денежных средств с банковского счета.
В апреле...
Житель Юрьев–Польского подозревается в краже денежных средств с банковского счета.
В апреле текущего года в отдел полиции Юрьев–Польского с заявлением по факту незаконного списания денежных средств с банковского счета обратилась 40-летняя местная жительница. Причиненный заявительнице материальный ущерб превысил 20 000 рублей.
Оперуполномоченные сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался ранее судимый 22-летний житель Юрьев–Польского района – знакомый потерпевшей. Молодой человек был задержан.
Молодой человек, находясь дома у знакомой, воспользовавшись удобным моментом, перевел через мобильное приложение, установленное на телефоне женщины, денежные средства на свой счет.
Впоследствии часть похищенных денег молодой человек потратил. Часть изъята сотрудниками полиции.
4 мая следственным отделом ОМВД России по Юрьев–Польскому району в отношении 22-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по обвинению в краже с банковского счета. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
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