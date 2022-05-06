Житель Юрьев–Польского подозревается в краже денежных средств с банковского счета. В апреле...

Житель Юрьев–Польского подозревается в краже денежных средств с банковского счета.В апреле текущего года в отдел полиции Юрьев–Польского с заявлением по факту незаконного списания денежных средств с банковского счета обратилась 40-летняя местная жительница. Причиненный заявительнице материальный ущерб превысил 20 000 рублей.Оперуполномоченные сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался ранее судимый 22-летний житель Юрьев–Польского района – знакомый потерпевшей. Молодой человек был задержан.Молодой человек, находясь дома у знакомой, воспользовавшись удобным моментом, перевел через мобильное приложение, установленное на телефоне женщины, денежные средства на свой счет.Впоследствии часть похищенных денег молодой человек потратил. Часть изъята сотрудниками полиции.4 мая следственным отделом ОМВД России по Юрьев–Польскому району в отношении 22-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по обвинению в краже с банковского счета. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com