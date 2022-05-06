6 мая, в пятницу, во Владимирской области ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер юго-западный, 4 — 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днем +11…+16 °С.Фото: Сергей Ершов, ВК "Книга-журнал Владимирской области"

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