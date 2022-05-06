Оба - уроженцы Вязниковского района.

В Вязниковском районе похоронят двух погибших на Украине военнослужащих. Информацию коллегам из подтвердил глава муниципалитета Игорь Зинин. Он выразил соболезнования родным и близким земляков.Добавим, что за последние два месяца печальные известия о смерти российских солдат пришли уже в Муромский, Петушинский, Вязниковский, , Киржачский и Судогодский районы, а также во , Гусь-и Радужный.Ранее Александр Авдеев подписал постановление о том, что семьям военных, сложивших свои головы в соседнем государстве,