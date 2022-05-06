УФСБ России по Владимирской области выявило хищение при строительстве бассейна в селе Добрынское...

УФСБ России по Владимирской области выявило хищение при строительстве бассейна в селе Добрынское Суздальского района.В хищении в особо крупном размере при проведении работ обвиняется директор организации-подрядчика 1975 года рождения.Установлено, что в августе 2015 года по результатам проведения открытого аукциона между ООО и администрацией Суздальского района был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству наружных инженерных сетей бассейна в с. Добрынское. Цена контракта составила 14 300 000 рублей. Финансирование осуществлялось за счет федерального и областного бюджета в рамках программы «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы».Согласно предоставленным актам о приемке выполненных работ, строительные работы были в полном объеме им завершены в ноябре 2015 г. В декабре 2015 г. администрация Суздальского района полностью оплатила контракт.Вместе с тем в ходе следственных действий установлено, что обвиняемый в ходе исполнения контракта предоставил в администрацию Суздальского района заведомо подложные документы о стоимости выполненных работ и затратах (материалы и оборудование) по их выполнению. В действительности организацией подрядчиком часть заявленных работ не осуществлялась, а материалы и оборудования для их выполнения не приобретались. В результате преступных действий обвиняемый совершил хищение денежных средств на сумму около 995 000 рублей.В июне 2020 г. в отношении директора ООО было возбуждено уголовное дело.В апреле 2022 г. решением Суздальского районного суда обвиняемый признан виновным в мошенничестве в крупном размере и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком два года. Решение суда вступило в законную силу, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Фото: pixabay.com/