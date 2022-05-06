Накануне во Владимирской области произошло ДТП с рейсовой маршруткой. Погибла пассажирка. Ночью 5...

Накануне во Владимирской области произошло ДТП с рейсовой маршруткой. Погибла пассажирка.Ночью 5 мая возле поворота на Ставрово в Собинском районе перевернулась рейсовая маршрутка «Москва-Иваново». В результате аварии погибла 44-летняя пассажирка микроавтобуса, еще двое человек получили травмы, несовершеннолетний ребенок и женщина. После оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.Микроавтобус наехал на разделительный барьер и перевернулся. Номера на маршрутке относятся к Ивановскому региону, сообщили в ГИБДД.По факту аварии проводится проверка.