Прокуратура проверила безопасность дорог в Судогодском районе. И выявила, что автомобильная дорога...

Прокуратура проверила безопасность дорог в Судогодском районе. И выявила, что автомобильная дорога «Владимир — Муром — Арзамас» в районе деревни Малая Козловка, а также дорога в самой деревне не соответствует нормативам.Эти дороги включены в муниципальную собственность как дороги местного значения, при этом работа по их надлежащему содержанию осуществлялась ненадлежащим образом.В ходе проверки на всем протяжении указанных автомобильных дорог выявлены дефекты дорожного покрытия, что создаёт риск дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью участникам дорожного движения.Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации Судогодского района незаконным и обязании привести дорожное покрытие проезжей части автомобильных дорог в соответствие с требованиями законодательства.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, решением Судогодского районного суда исковые требования прокурора района удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.Фото: Упрдор Владимирской области