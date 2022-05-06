Прокуратура проверила безопасность дорог в Судогодском районе. И выявила, что автомобильная дорога...
Прокуратура проверила безопасность дорог в Судогодском районе. И выявила, что автомобильная дорога «Владимир — Муром — Арзамас» в районе деревни Малая Козловка, а также дорога в самой деревне не соответствует нормативам.
Эти дороги включены в муниципальную собственность как дороги местного значения, при этом работа по их надлежащему содержанию осуществлялась ненадлежащим образом.
В ходе проверки на всем протяжении указанных автомобильных дорог выявлены дефекты дорожного покрытия, что создаёт риск дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью участникам дорожного движения.
Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации Судогодского района незаконным и обязании привести дорожное покрытие проезжей части автомобильных дорог в соответствие с требованиями законодательства.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, решением Судогодского районного суда исковые требования прокурора района удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
Фото: Упрдор Владимирской области