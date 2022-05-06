В регионе расследуют палы сухой травы. С начала этого года Государственный пожарный надзор возбудил...

В регионе расследуют палы сухой травы. С начала этого года Государственный пожарный надзор возбудил сразу 79 дел. Для сравнения за аналогичный период прошлого года таких случаев было 395.На этот раз пожарным пришлось тушить в общей сложности около 60 гектаров. Наибольшее число возгораний произошло во Владимире, на втором месте оказался Суздаль. Всего же в регионе более 400 населённых пунктов подвержены угрозе ландшафтных и лесных пожаров. На сегодняшний день 19 муниципальных образований области имеют предписания органов госпожнадзора, по которым необходимо устранить нарушения пожарной безопасности в 82 населённых пунктах. Сообщает пресс-служба администрации региона.