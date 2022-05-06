Накануне во Владимирской области произошла авария со смертельным исходом. Это случилось днем 5...

Накануне во Владимирской области произошла авария со смертельным исходом.Это случилось днем 5 мая на въезде в Ковров. «Ниссан Кашкай» выехал с обочины на главную дорогу и попал под грузовик. Водитель легковушки погиб на месте. Водитель грузовика двигался в сторону трассы М-7. Тонаром управлял 59-летний местный житель.Момент столкновения зафиксировал регистратор грузовой «Скании». На кадрах видно, как легковушка внезапно выезжает на дорогу. Водитель грузовика попытался уйти от столкновения, но в результате легковой автомобиль оказался зажат между кабиной грузовика и деревом. По предварительной информации ГИБДД, за рулем «Ниссана» находился 45-летний местный житель.Ковровчанин выехал на главную дорогу в необорудованном для этого месте, перескочил газон и бордюр.Погибшего на месте ДТП водителя из «Ниссана» пришлось деблокировать сотрудникам поисково-спасательного отряда. В соцсетях родственники рассказывают, что мужчина потерял сознание и не мог контролировать управление машины.Сотрудники полиции проверяют все обстоятельства трагедии.Фото: ВК «Подслушано автомобилистов | Владимир»