Во Владимирской области стартовала международная экологическая акция «Сад памяти». В этом году мероприятие проводится в третий раз. Волонтёры, активисты общественных организаций,

Во Владимирской области стартовала международная экологическая акция «Сад памяти». В этом году мероприятие проводится в третий раз. Волонтёры, активисты общественных организаций, студенты, школьники и неравнодушные жители городов и сёл России и других стран высаживают «зелёные памятники» 27 миллионам погибших в Великой Отечественной войне. Как отмечает врио губернатора Александр Авдеев, сажая деревья, мы вспоминаем о тех,