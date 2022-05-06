В преддверии Дня Победы активисты Молодёжки ОНФ решили поддержать российских военных, которые...

В преддверии Дня Победы активисты "Молодёжки ОНФ" решили поддержать российских военных, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса.Основная идея - передать "Героям нашего времени" слова поддержки и напутствия от тех, кто 77 лет назад освободил мир от фашизма. В каждом регионе России добровольцы помогут ветеранам написать письма российским военным. Послания планируется передать всем тем, кто сейчас находится на передовой или в военных госпиталях. Кроме того, запланировано благоустройство на братских могилах и могилах Неизвестного Солдата по всей Владимирской области.- Победа будет за тем человеком, который предугадает, что из себя представляет противник - это первое. Второе - сейчас техника очень сложная, ее нужно знать, изучать и умело использовать, ибо война неучей в технике не любит.