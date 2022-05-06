В аварии пострадала 27-летняя девушка и 12-летний ребёнок.

Во Владимирской области в ДТП с пассажирским автобусом погибла 44-летняя женщина и пострадали два человека. Авария произошла ночью 5 мая в Собинском районе.Микроавтобус «Мерседес», ехавший из Иванова в Москву, перевернулся после наезда на ограждение. Одним из раненых оказался 12-летний ребёнок. Медики оказали помощь участникам дорожно-транспортного происшествия и отпустили их домой.В причинах трагедии разбираются госавтоинспекторы.