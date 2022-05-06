Александр Авдеев дал старт проведению мероприятий.
Александр Авдеев дал старт проведению во Владимирской области Международной экологической акции «Сад памяти». Её отправной точкой стал Судогодский район.
Суть мероприятия в том, что волонтёры, общественники, студенты, школьники и неравнодушные жители России, а также других стран высаживают «зелёные памятники» 27 миллионам погибших в Великой Отечественной войне.
«Сажая деревья, мы вспоминаем о тех, кто сложил головы за будущее потомков» – подчеркнул губернатор, обращаясь к собравшимся перед началом акции.
Во Владимирской области центром события стало Андреевское лесничество, где будет высажено 15 тысяч деревьев. Всего на 17 вырубках площадью 40 га планируется посадить более 180 тысяч сосен и елей. Помимо появления новых насаждений участники заложат памятные аллеи, очистят территории от валежника и мусора.