Александр Авдеев дал старт проведению мероприятий.

Александр Авдеев дал старт проведению во Владимирской области Международной экологической акции «Сад памяти». Её отправной точкой стал Судогодский район.Суть мероприятия в том, что волонтёры, общественники, студенты, школьники и неравнодушные жители России, а также других стран высаживают «зелёные памятники» 27 миллионам погибших в Великой Отечественной войне.«Сажая деревья, мы вспоминаем о тех, кто сложил головы за будущее потомков» – подчеркнул губернатор, обращаясь к собравшимся перед началом акции.Во Владимирской области центром события стало Андреевское лесничество, где будет высажено 15 тысяч деревьев. Всего на 17 вырубках площадью 40 га планируется посадить более 180 тысяч сосен и елей. Помимо появления новых насаждений участники заложат памятные аллеи, очистят территории от валежника и мусора.