Коронавирус продолжает отступать: на территории региона за прошедшие сутки 6 мая лабораторно...

Коронавирус продолжает отступать: на территории региона за прошедшие сутки 6 мая лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.14 - во Владимире1 - в Муромском районе5 — в Гусь-Хрустальном районе5 - в Ковровском районе3 — в Суздальском районе1 — в Меленковском районе1 — в Александровском районе1 - в Киржачском районе1 - в Гороховецком районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 150 780 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).