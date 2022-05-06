Коронавирус продолжает отступать: на территории региона за прошедшие сутки 6 мая лабораторно...
Коронавирус продолжает отступать: на территории региона за прошедшие сутки 6 мая лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
14 - во Владимире
1 - в Муромском районе
5 — в Гусь-Хрустальном районе
5 - в Ковровском районе
3 — в Суздальском районе
1 — в Меленковском районе
1 — в Александровском районе
1 - в Киржачском районе
1 - в Гороховецком районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150 780 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).