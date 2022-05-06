За последние сутки во Владимирской области выявлено 32 случая заражения коронавирусом. Это на 3 меньше, чем накануне. Госпитализировано 16. Это на 16 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 32 случая заражения коронавирусом. Это на 3 меньше, чем накануне. Госпитализировано 16. Это на 16 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 150 780. В лидерах по приросту Владимир – 14 заболевших за сутки. Ковров и Гусь-Хрустальный на втором месте – 5.