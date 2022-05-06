По состоянию на 6 мая в медорганизациях региона действуют 215 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 6 мая в медорганизациях региона действуют 215 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 78,1 процента из них занято (168), свободны 47 коек. 16 человек госпитализировано с коронавирусом за сутки.146029 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 42 человека.Напомним, что 6 мая в регионе выявлено 32 новых случая заболевания.За период наблюдения в области отмечено 3443 летальных случая, 1 человек скончался за последние сутки.