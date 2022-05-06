Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении...

Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора «Центра закупок», которая обвиняется в халатности.По версии следствия, обвиняемая своевременно не заключила государственные контракты на поставку лекарств, имея бюджет в размере более 370 млн. рублей. А также не оформила прямые договоры поставок с единственным поставщиком.В результате ненадлежащего исполнения директором учреждения здравоохранения должностных обязанностей впоследствии 35 детей-инвалидов не были обеспечены жизненно важными лекарствами.Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Суздальский районный суд Владимирской области, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.Фото: Pexels.com