В преддверии главного праздника страны во владимирском Центре культуры и искусства на Соборной...

В преддверии главного праздника страны во владимирском Центре культуры и искусства на Соборной прошёл бал "Красота! Весна! Победа!".Для ветеранов, тружеников тыла и детей войны администрация Владимира воссоздала атмосферу победного мая. Лучшие парикмахеры и стилисты помогли гостям создать красивые образы. Приглашенные вальсировали в парадном зале знаменитого Дома офицеров. Гостей поздравил Андрей Шохин. Глава областного центра отметил: благодаря ветеранам и их работе с молодежью не прерывается нить исторической памяти.Андрей Шохин, глава г. Владимира:- Огромное большое спасибо нашим ветеранам. Они и сейчас продолжают свою просветительскую деятельность. Я знаю, что все вы, которые здесь находитесь, принимаете самое активное участи в жизни нашего города. И за это Вам низкий-низкий поклон.