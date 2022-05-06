Для деблокировки автомобилиста выезжали сотрудники муниципального поисково-спасательного отряда.

Во Владимирской области 5 мая произошло смертельное ДТП. Nissan Qashqai попал под фуру. Водитель «японца» погиб на месте происшествия.Момент аварии попал на видеорегистратор грузовика. На записи видно, что Scania пытается уйти от столкновения, но всё-таки таранит легковушку, которая внезапно вылетела на дорогу. Житель Коврова проехал через газон, преодолел бордюр и выскочил на трассу. Для деблокировки автомобилиста выезжали сотрудники муниципального поисково-спасательного отряда.По данным УГИБДД, за рулём «Ниссана» сидел 45-летний мужчина. Он скончался до приезда медиков.По факту трагедии проводится проверка.