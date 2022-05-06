У творческого объединения композиторов региона новый председатель. Им стала Яна Тарасова -...

У творческого объединения композиторов региона новый председатель. Им стала Яна Тарасова - музыкант, звукорежиссер и редактор областного радио. С момента основания, 12 лет, объединение возглавлял Сергей Зубковский. Пианиста не стало в прошлом году.На сегодня в музыкальное сообщество входят 27 музыкантов. Среди них известные в регионе фамилии: Молдалиев, Кельин, Мамонова, супруги Лескины и другие. Ежегодно они организовывают фестивали, творческие встречи, исполняют новые произведения и ищут соратников.Яна Тарасова, председатель творческого объединения композиторов Владимирской области:- Мы в октябре планируем большой фестиваль, пишем пока условия фестиваля, думаем, разрабатываем положение, потому что сейчас очень важно найти по области вот эти вот яркие звездочки, которые сами пишут. Многие, кстати, бывает, не исполняют свои песни, а отдают, и мы знаем исполнителей, но не всегда знаем авторов этих песен. Вот очень хочется их найти. Привлечь. Чтобы они к нам приезжали.