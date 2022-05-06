Пресс-служба компании Конкорд опубликовала законопроект, разработанный юристами предпринимателя Евгения Пригожина, о национализации имущества иностранных компаний, принадлежащих странам, которые проводят недружественную политику в отношении России.

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала законопроект, разработанный юристами предпринимателя Евгения Пригожина, о национализации имущества иностранных компаний, принадлежащих странам, которые проводят недружественную политику в отношении России.В пресс-службе отметили, что все положения проекта не нарушают законодательную базу Российской Федерации. Вместе с тем сотрудники компании указали на широкую поддержку этой инициативы со стороны граждан РФ, которые считают эту меру вполне справедливой на фоне возрастающего давления со стороны недружественных государств."Публикуем законопроект "Об обращении в государственную собственность имущества иностранных лиц, связанных с иностранными недружественными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, и о внесении изменений в ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации".Напомним, ранее юридическая служба компании "Конкорд" в обращении к Председателю Государственной Думы РФ Володину Вячеславу Викторовичу подготовила описание потенциальных механизмов национализации иностранных активов и иных мер по противодействию иностранной агрессии в полном соответствии с законодательством РФ.Отметим, данное предложение встретило широкое одобрение российского народа, так как является соразмерной реакцией на ущемление прав и свобод российских граждан и отечественных компаний иностранными недружественными государствами", – пишет пресс-служба компании "Конкорд".После предложения Пригожина председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости зеркального ответа Москвы на заморозку своих резервов. Это не окажет никакого существенного влияния на российскую экономику, резюмировал он.