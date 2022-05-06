5 мая 2022 года житель Киржача признан виновным в убийстве. 1 января 2022 года обвиняемый...

5 мая 2022 года житель Киржача признан виновным в убийстве.1 января 2022 года обвиняемый находился в общежитии в городе Киржач. В состоянии алкогольного опьянения у него возник конфликт с охранником, в ходе которого последний нецензурно выразился и ударил его в область груди. Найдя нож в одной из комнат общежития, мужчина проследовал к потерпевшему, находящемуся на посту охраны в комнате отдыха общежития, и нанес ему ножом один удар в шею. Охранник умер на месте от массивной кровопотери.Подсудимый свою вину признал частично, заявив, что не хотел убивать потерпевшего.Приговором суда виновному в убийстве назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, информирует пресс-служба Киржачского районного суда.