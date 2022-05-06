Гонки по тротуарам в селе Карабаново,Александровского района. Как рассказали очевидцы, неизвестный мотоциклист 2 часа преследовал бездомную собаку на улицах. На этой неделе в сеть попало

Гонки по тротуарам в селе Карабаново,Александровского района. Как рассказали очевидцы, неизвестный мотоциклист 2 часа преследовал бездомную собаку на улицах. На этой неделе в сеть попало резонансное видео. Неизвестный мотоциклист передвигается по тротуарам и газонам села Карабаново Александровского района, явно нарушая правила дорожного движения. Как утверждает автор поста и другие очевидцы, целью гонщика была бездомная биркованная