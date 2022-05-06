Медики госпитализировали 41-летнего потерпевшего в Центральную городскую больницу Коврова, где пострадавший скончался от через полученных травм.

Житель Камешковского района обвиняется в убийстве знакомого. Он насмерть забил собутыльника табуреткой.По версии следствия, ночью 24 апреля 38-летний пьяный мужчина пришел к знакомому, с которым накануне употреблял спиртное. Он повалил товарища на пол и стал избивать его руками, табуретом и стеклянной бутылкой.После содеянного агрессор вызвал скорую помощь и полицию. Медики госпитализировали 41-летнего потерпевшего в Центральную городскую больницу Коврова, где пострадавший скончался от через полученных травм.Злоумышленника арестовали. Вину в совершении преступления фигурант признал, в содеянном раскаялся.Ковровские сыщики продолжают расследование уголовного дела.